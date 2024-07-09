Кологривый признался, что не возбудился при эротической сцене с Самбурской

Актер Никита Кологривый ответил в YouTube-шоу «Вопрос ребром», что не возбудился на съемках эротической сцены с актрисой Настасьей Самбурской.

Кологривый объяснил, что у актеров не возникает сексуальных позывов во время работы над постельными сценами.

«Не реагирует никак. Потому что вокруг тебя куча народа, тебе еще режиссер говорит: «Не гладь ее там! Вот там! Да, руку выше. Руку выше! Стоп-стоп-стоп! Никита, еще раз». Ты больше думаешь о сцене, как ты выглядишь», — рассказал артист.

Кологривый признался, что в первую очередь думает о сцене, а не о каких-либо возбуждающих факторах в ней. По словам артиста, в хорошем кино постельная сцена несет в себе смысл.

«И ты больше думаешь о том, получается ли у вас история любви. Этот секс похож на житейский или это что-то из разряда эротического кино придуманного? В основном, хочется добиться достоверности», — поделился актер.

Кологривый уточнил, что ему не очень нравятся постельные сцены. Его больше привлекают боевые и драматические.

Ранее Никита Кологривый признался, что шутил о романе с Муцениеце.