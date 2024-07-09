Чадов рассказал о влюбленности в Жанну Фриске

Актер Алексей Чадов признался в интервью gazetametro.ru, что был влюблен в Жанну Фриске во время съемок «Ночного дозора».

Чадов отметил, что его чувства к Фриске помогли ему на съемках. По его словам, ему было очень комфортно работать с артисткой. Актер признался, что испытывал волнение на работе из-за очарования певицы.

«Целовались мы, по крайней мере могу говорить за себя, с большим удовольствием! Моя искренняя влюблённость в Жанну помогала в эти моменты», — рассказал артист.

Чадов добавил, что также сильно волновался, когда узнал о работе с Фриске. На тот момент она уже была поп-звездой и входила в пятерку самых красивых женщин России, а он был начинающим актером.

«Я был еще совсем молоденький, мне было 24 или даже 23 года. А здесь нужно было играть любовь, отношения не просто с суперзвездой, но и с настолько красивой женщиной. Я достаточно сильно переживал, признаюсь честно. Но встретились на площадке, и сразу стало понятно, что наша такая необычная пара очень даже легко может сложиться», — поделился актер.

Чадов уточнил, что Фриске была легким, доброжелательным и душевным человеком, у которого отсутствовал снобизм и «звездный налет».

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, как их сосед заработал на болезни певицы.