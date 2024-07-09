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Гогену Солнцеву выбили зубы за 2 млн рублей

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что любовник жены выбил ему зубы

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solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и блогер Гоген Солнцев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует разводиться с Полиной Давыдовой.

Солнцев сообщил, что застал пьяную Давыдову вместе с любовником после гастролей. Он пожаловался, что их сын Иван был некормленый и немытый, пока его жена злоупотребляла спиртным вместе с чужим мужчиной. В итоге шоумен подрался с любовником супруги.

«Я взял за шкирку этого хмыря – любовника жены, чтобы вышвырнуть, но не рассчитал, что он – гигант. Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, начался махач, мне прилетело, выбил тварь мне все зубы за два миллиона (рублей)», – поделился блогер.

Солнцев написал три заявления – на любовника Давыдовой из-за побоев, на жену за жестокое обращение с сыном и последнее – в опеку. Шоумен планирует лишить супругу родительских прав.

«Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары еще не пересажал… Берегите своих детей!» – заключил шоумен.

Жена Гогена Полина Давыдова – падчерица его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

28 февраля Солнцев сообщил о рождении сына Ивана. Он опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете».

Ранее Гоген Солнцев рассказал, как боролся с алкоголизмом бывшей жены.

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