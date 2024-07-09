Бородина понадеялась на скорое возвращение Блиновской из СИЗО

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что переживает за подругу, блогершу Елену Блиновскую.

Бородина понадеялась, что Блиновскую скорее освободят из СИЗО.

«У нее прекрасные дети, она очень хорошая мама, надеюсь, она сумеет все исправить и обнять своих деток», — заявила телеведущая.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019–2021 годы.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. На данный момент она находится в СИЗО. Защитница Блиновской Наталия Сальникова сообщала, что задолженность блогерши снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир ее семьи.

Ранее мужа Блиновской потребовали признать банкротом.