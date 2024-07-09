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Мизулина возмутилась концертам выступившей против СВО группы «Кис-Кис»

Глава ЛБИ Мизулина заявила об обращении в прокуратуру из-за группы «Кис-Кис»

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Кис-кис/VK

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратится в Генеральную прокуратуру из-за группы «Кис-Кис», ведущей концерты под видом выставок кошек. Об этом активистка сообщила в Telegram-канале.

«Участники СВО, руководители объединения «Молодой Десант» из Донецка и Волгограда прислали видеообращение. Как оказалось, группа «Кис-Кис», которая выступала против СВО <...> маскирует свои концерты под «выставку кошек». Обратимся в Генеральную прокуратуру», — пишет Мизулина.

Глава Лиги также сообщила, что в феврале 2024 года музыкальная группа провела концерт, маскируя его под выставку. По ее словам, коллектив планирует «выставки» 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.

Мизулину возмутило, что таким образом артисты сумели проводить выступления, несмотря на критику военной операции на Украине.

«Кис-кис» — российская рок-группа, основана в ноябре 2018 года в Петербурге. В коллективе всего четыре участника: барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов.

Ранее Мизулина попросила Генпрокуратуру запретить шоу комика Александра Гудкова.

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