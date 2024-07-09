Семенович ответила хейтерам на обвинения в невостребованности ее хитов

Певица Анна Семенович обратилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к хейтерам.

По словам Семенович, недоброжелатели пишут ей, что ее музыка — невостребованная, а также обвиняют в неумении петь. Она назвала критикующих «злобными хейтерюшками».

«В отличие от вас, лежащих на диване, мы ездим по дальним точкам нашей замечательной страны и дарим людям свет, радость и счастье!» — заявила артистка.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

16 апреля Семенович призналась, что принимала «модный препарат» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

Семенович заявила, что подобные препараты стоит принимать строго по назначению врача и не покупать их с рук.

Ранее Семенович рассказала о заработках нового возлюбленного.