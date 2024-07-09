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Пугачева об обстреле детской больницы в Киеве: «Бог терпелив, но всему есть предел»

Певица Алла Пугачева опубликовала пост об обстреле детской больницы в Киеве

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница.

Она сопроводила публикацию фотографией с окровавленным ребенком на руках у женщины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявление Минобороны РФ. Он заявил, что на детскую больницу в Киеве упала «антиракета», подчеркнув, что РФ не наносит ударов по гражданским объектам.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что видеоматериалы лишь подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО.

8 июля певица Вера Брежнева сообщила, что прячется в Киеве в убежище. Исполнительница отмечала, что должна была поехать на съемку, но вместо этого ей пришлось сидеть в укрытии, поскольку на Украину «летит около 40 ракет».

Ранее Отар Кушанашвили рассказал о звонках Пугачевой в больницу.

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