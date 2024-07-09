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В Германии показали фильм про Геббельса: «Нужно заглянуть внутрь зла»

На Мюнхенском кинофестивале показали фильм «Фюрер и растлитель» про Геббельса

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Zeitsprung Pictures

На Мюнхенском кинофестивале показали фильм «Фюрер и растлитель» про Йозефа Геббельса и нацистскую пропаганду. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском».

«Это фильм для сегодняшнего дня. К сожалению, мы почти каждый день видим, насколько опасно влияние на людей лжи и пропаганды. Мы все сможем жить вместе в мире, только если признаем это», — заявили продюсеры проекта изданию.

Сама картина посвящена судьбе Геббельса. В одной из ее сцен показывают, как главный пропагандист Третьего рейха удивляется словам Гитлера о том, что «уничтожение евреев и жизненное пространство в России» всегда были его целью. Однако он покорно соглашается пропагандировать войну.

«Чтобы видеть насквозь ложь преступников, нужно заглянуть внутрь зла»; «Фильм для современности и против растления», — говорится в слоганах к картине.

Производством картины занималась компания Zeitsprung Pictures. Режиссером выступил Йоахим А. Ланг. В каст вошли Фриц Карл (Гитлер) и Роберт Штадлобер (Геббельс)11 июля «Фюрер и растлитель» выйдет в кинотеатрах Германии.

Ранее Николас Кейдж назвал лучшую картину в своей фильмографии.

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