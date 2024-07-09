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Стали известны подробности лечения Кушанашвили

Shot: шоумен Кушанашвили ожидает решения врачей онкоцентра об операции

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили ожидает решения врачей о проведении ему новой операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сейчас телеведущий находится в одноместной палате онкоцентра имени Блохина, куда его поместили для продолжения лечения. Он принимает назначенные ему препараты и прочее.

По данным канала, Кушанашвили пребывает в бодром расположении духа, поскольку находится в комфортных условиях.

5 июля стало известно, что Отара Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина. Life со ссылкой на Shot отметил, что Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков сделали пожертвования на лечение шоумена. Последний не только помог с деньгами, но и нашел врача.

2 июля сообщалось, что Кушанашвили прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее стало известно, что клиника Тимура Хайдарова досрочно возобновит работу.

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