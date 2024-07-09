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Начата работа над сиквелом «Дьявол носит Prada»

Сценарист Элин Брош Маккенна пишет сценарий к сиквелу «Дьявол носит Prada»

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20th Century Fox

Автор сценария «Дьявол носит Prada» Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма, продюсированием которого занимается Венди Файнерман, также работавшая над оригиналом. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Хотя никаких сделок еще не заключено, продолжение комедии 2006 года уже давно обсуждается. Издание отмечает, что звездное трио кинокартины Мэрил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй недавно воссоединились на сцене на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в этом году.

Никаких сделок с актерами для участия в проекте еще не заключено.

Компания Disney, на базе которой будут происходить съемки фильмов, не дала никаких комментариев журналистам.

Недавно Мэрил Стрип призналась, что прощалась со своей карьерой в 39 лет. «Мне должно было исполниться 40 и я думала, что это конец. И это было нормально для актрис того времени. Я благодарна, что вы не устали от моего лица», — сказала она, принимая почетную награду фестиваля.

Кроме того, Стрип вспомнила о негативном опыте, пережитом во время ее первого Каннского кинофестиваля. Тогда ей порекомендовали нанять девять охранников, она не согласилась и пожалела об этом, поскольку барьеров между зоной, где ходят актеры, и аудиторией тогда не было.

Ранее актриса Стрип рассказала, что снималась в интимной сцене у реки с бегемотами.

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