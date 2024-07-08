Волочкова рассказала, чему научилась у балерины Кондратьевой, которая умерла в Москве

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» назвала великим и уникальным педагогом скончавшуюся народную артистку СССР, прима-балерину Марину Кондратьеву. Волочкова отметила, что наставница продолжала с ней работать, даже когда саму Анастасию уволили из Большого театра.

«Мне посчастливилось быть ученицей самых великих педагогов и мэтров балетного искусства. И одним из этих мэтров как раз была Марина Викторовна Кондратьева. Она стала со мной работать в Большом театре тогда, когда Юрий Григорович уже вернул меня из Лондона в Россию. Она репетировала со мной все балеты, которые я танцевала в Большом театре. Марина Викторовна уникальна была в том, что преподавала не столько технику, хотя именно по технике она многих балерин взрастила и сделала их настолько профессиональными, что им не было равных. Но она давала определенный отлом и подачу на сцене, умение выйти и покорить зал своей мощью. Она обладала глубокой интеллигентностью. Она на технические ошибки указывала настолько в спокойной форме, без крика и ора, помогая не расстроиться, а идти в свой путь и исправить эту ошибку. Конечно, это большая утрата для российского балета. Таких педагогов как Марина Викторовна, их нет и не будет. Нет молодого поколения, которое может составить такой уровень профессионализма», — сказала Волочкова.

По ее словам, репетиции с Кондратьевой продолжились даже после скандального увольнения из Большого театра.

«Во времена гонения на меня Большого театра, когда меня незаконно уволили в 2003 году, очень многие от меня отвернулись. Марина Викторовна осталась рядом и продолжала со мной репетировать, хотя многие педагоги боялись. Они думали, что я изгой. Я очень уважаю тех людей, которые в минуту сложную остаются рядом. И она меня поддерживала во всем. Помогала мне репетировать и мои концертные программы, шоу. Я очень благодарна ей и хочу сказать, что артисты балета должны быть счастливы, что мы могли жить в одно время с таким человеком, великим педагогом», — заключила Волочкова.

О смерти прима-балерины Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марины Кондратьевой 8 июля сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Балерине было 90 лет, дату прощания и похорон объявят позднее.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году окончила Московское хореографическое училище и после выпуска ее приняли в балетную труппу Большого театра. В 1980 году балерина окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского, стала первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.

Артистка преподавала в Большом театре и проводила мастер-классы в разных странах.

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