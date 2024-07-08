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Наталья Бардо и Марюс Вайсберг попали в аварию

Актриса Бардо призналась, что попала в аварию со своим избранником Вайсбергом

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bardonata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Наталья Бардо призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в аварию вместе со своим избранником, режиссером Марюсом Вайсбергом.

«Я не думала, что можно перевернуться на машине, улететь в кювет и выжить! Мне порезало руку лопнувшими окнами во время переворотов, у Марюса царапины от стекол на висках», — заявила артистка.

Она рассказала, что ДТП произошло из-за того, что у автомобиля лопнуло колесо из-за резкого перехода с асфальта на гравий при повороте. Когда машина перевернулась, то все, кто был внутри, начали быстро вылезать оттуда из-за боязни последующего взрыва.

«Видимо, из-за страха, адреналина и стресса мы все ржали, как ненормальные. <...> Это как второй день рождения», — отметила Бардо.

Актриса призналась, что присутствующих в салоне автомобиля спасли крепкие стойки, которые не дали сдавить машину полностью. Она подчеркнула также, что полиция и скорая быстро приехали на место аварии.

Артистка Наталья Бордо восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. У пары есть общий сын Эрик, мальчик родился 31 мая 2016 года.

Ранее телеведущая Андреева заявила, что смогла отбиться от маньяка силой мысли.

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