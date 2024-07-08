Серябкина рассказала, общалась ли с Хилькевич без камер после примирения

Певица Ольга Серябкина рассказала, удалось ли ей пообщаться с Анной Хилькевич без камер после примирения на шоу «УТРО. ТНТ». Ее слова передает «СтарХит».

«Мы с Аней закрыли наш вопрос в эфире и больше не поднимали эту тему. Позже у нас была возможность немного пообщаться, все прошло в позитивном ключе», — пояснила артистка.

Серябкина заявила, что привыкла оставлять в прошлом любое недопонимание или конфликт и никогда к нему не возвращаться.

В апреле стало известно, что Хилькевич и Серябкина помирились в эфире шоу «УТРО. ТНТ» после конфликта на реалити «Выжить в Дубае». Они обнялись и чуть не расплакались в знак примирения.

На реалити «Выжить в Дубае» Серябкина обвинила Хилькевич в неискренности и актерской игре из-за чрезмерной эмоциональности актрисы. Звезда «Универа», в свою очередь, заявила, что общалась с исполнительницей на шоу в первые дни, но потом у Серябкиной «случилось необоснованное разочарование» в артистке. Хилькевич также уверила, что никогда не использовала свои слезы как оружие.

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