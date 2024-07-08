С компании Гусейна Гасанова требуют 10 млн рублей

Предпринимательница Юлия из Волгодонска подала иск на сумму 10 млн рублей на компанию блогера Гусейна Гасанова из-за обучающих курсов «Фабрика звезд инфобиза». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Женщина купила курс, который обучает продажам на маркеплейсе Wildberries, полгода назад. Программу создавала ООО «Банда» Гасанова совместно с бизнес-консультантом Еленой Ариковой. По словам бизнесвумен Юлии, информация на дорогостоящих курсах оказалась «бесполезной», поэтому она требует вернуть потраченные деньги.

Shot отмечает, что у предпринимательницы нет претензий к самому Гасанову, только к Ариковой. Она подала на блогера в суд, поскольку курс оформлен на его фирму.

15 июня Telegram-канал Mash сообщал, что счета Гусейна Гасанова заблокировали из-за неуплаты 144 млн рублей. Отмечалось, что на тот момент сам блогер находился на территории другого государства. Позднее Life со ссылкой на Shot пояснял, что ФНС заблокировала счета Гасанова в четырех банках. Причиной назывались неуплата и налоговое правонарушение.

Ранее стало известно о долгах Вали Карнавал перед ФНС.