Лепс об условиях выхода на пенсию: «3,5 млрд рублей»

Певец Григорий Лепс посчитал, сколько ему нужно накопить денег, чтобы спокойно выйти на пенсию. Об этом исполнитель рассказал на «Шоу Воли», опубликованном на Rutube.

«Если осталось жить лет 20-35, то в год достаточно 100 млн рублей», — заявил народный артист России.

Воля отметил, что тогда Лепсу придется накопить 3,5 млрд рублей. В ответ Лепс назвал эту сумму «скромной». Он пояснил, что в нее входят лишь «просто расходы на жизнь, на хлебушек». Исполнитель не включал в сумму другие траты, наподобие расходов на медицинские обследования и проч.

Лепс также отметил, что мечтает стать помещиком. Он признался, что хотел бы построить себе «небольшой домик из сруба» площадью примерно 300 кв. м. Исполнитель добавил, что «сидел бы в нем и кайфовал», выходя по утрам на пробежку.

В той же беседе Лепс признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй Кибой, предложив девушке встречаться. Киба ответила народному артисту России, что не против отношений с ним. Однако она подчеркнула, что перед этим им нужно «присмотреться друг другу», поэтому пока пара дружит.

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