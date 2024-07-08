Стало известно о долгах Вали Карнавал перед ФНС

Певица и блогерша Валя Карнавал задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что общая сумма долга знаменитости составляет 241 тыс. рублей. Налоговая отправила блогерше предупреждение: если она не оплатит налоги, то ее счет в банке заблокируют.

При этом представитель певицы заверил Shot, что Карнавал ежегодно оплачивает налоги — минимум раз в год. У нее нет задолженностей.

По данным канала, за последние два месяца блогерша отдала налоговой больше 2 млн рублей, поскольку ее долг на начало мая составлял 2,3 млн рублей.

Валя Карнавал в октябре 2020 года попала на 5-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes.

В июне 2023 года блогерша заверяла, что не будет уклоняться от уплаты налогов, как это делали другие популярные инфлюэнсеры. Карнавал уточняла, что у нее есть личный бухгалтер и она сама также лично контролирует все вопросы, связанные с ФНС.

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