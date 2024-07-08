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Умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

В Большом театре сообщили о смерти народной артистки СССР Марины Кондратьевой

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Артем Геодакян/ТАСС

В Москве умерла народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева. Об  этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Балерина скончалась в возрасте 90 лет. По словам Новиковой, о датах прощания и похорон объявят позднее.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В 1952 году она окончила Московское хореографическое училище и после выпуска ее приняли в балетную труппу Большого театра. В 1980 году балерина окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского. Она стала первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.

В 2013 года она стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.

Артистка преподавала в Большом театре и проводила мастер-классы в разных странах. Ее также наградили орденами «Знак Почета» (1959) и Почета (2001). Кондратьева была лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).

Ранее стало известно о смерти скрипачки и Народной артистки СССР Лианы Исакадзе.

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