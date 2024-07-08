Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый фильм Павла Лунгина выйдет в прокат осенью

Фильм «Василиса и хранители времени» Лунгина выйдет в прокат в октябре

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Новый фильм известного российского режиссера и лауреата Каннского кинофестиваля Павла Лунгина под названием «Василиса и хранители времени» выйдет в прокат 3 октября. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Этот фильм представляет собой сказочную историю, где главными персонажами станут Дед Мороз, боги, блогеры и тиктокеры. Изначально картина имела название «Василиса и королева лайков», но позже было принято решение изменить его на «Василиса и хранители времени».

Релиз фильма осуществляется компанией «Наше кино».

По словам Лунгина, изначально планировалось выпустить фильм в новогодние праздники, но из-за плотного проката в декабре и январе пришлось пересмотреть планы. Октябрь был выбран как более подходящий момент для премьеры. Режиссер отметил, что фильм о чудесах времени, где герои переводят часы, чтобы каждый день был Новым годом.

По словам Лунгина, его новая работа представляет собой первую снятую им сказку. В картине снимались Дарья Мороз, Маша Лобанова, Сергей Гармаш, Агриппина Стеклова, Юрий Кузнецов и другие актеры. Целевая аудитория фильма — подростки.

Ранее актер Никита Кологривый получил главную роль в новой приключенческой комедии под названием «Сокровища гномов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами