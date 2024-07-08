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Спецвыпуск мультфильма стал лидером кинопроката в России за выходные

Спецвыпуск мультфильма про трех богатырей вышел в лидеры кинопроката за выходные

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Кинокомпания CTB

Специальный выпуск мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» собрал лидерские 29,4 миллиона рублей за выходные в России и странах СНГ, исключая недоступный в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильм «Гадкий я — 4». Эти данные были представлены на портале kinobusiness.com за период с 4 по 7 июля.

Режиссерами фильма стали Александра Шоха и Екатерина Салабай, а сценарий написал Артем Фучижи. Главные роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. В сюжете богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.

На втором месте по сборам оказался британо-канадский мультфильм «10 Жизней» от Криса Дженкинса, который заработал 12,9 миллиона рублей. Фильм рассказывает историю кота по имени Беккет, который должен прожить десять жизней в облике различных животных.

Мультфильм «Гадкий я — 4» от Криса Рено и Патрика Делажа стал лидером проката в странах СНГ, заработав 83,7 миллиона рублей (без учета России и Белоруссии). На втором месте в странах СНГ оказался мультфильм «Головоломка-2» от Келси Манна, собравший 31,7 миллиона рублей.

Ранее актер Никита Кологривый получил главную роль в новой приключенческой комедии под названием «Сокровища гномов».

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