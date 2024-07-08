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Никита Кологривый в новой комедии сыграет предводителя гномов

Актер Кологривый сыграет в новой приключенческой комедии «Сокровища гномов»

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый получил главную роль в новой приключенческой комедии под названием «Сокровища гномов», которую снимает режиссер Александр Бабаев («Тайный Санта»). Информацию об этом предоставили в пресс-службе прокатной компании «Наше кино», пишет РБК.

Сюжет фильма рассказывает о неудачливом бизнесмене по имени Рома, который, чтобы погасить долги из-за неудачного дела, решает прибегнуть к мошенничеству с завещанием одинокого старика. Но помимо дома и участка, он наследует четырех гномов с удивительной способностью находить клады, которые можно использовать только для благих целей.

Главный герой мечтает о богатстве и уговаривает гномов отправиться на поиски легендарного сокровища, которого хватило бы на всю его жизнь.

На съемочной площадке актер Никита Кологривый уже опубликовал несколько видео. В фильме также снимаются Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. Ранее Кологривый и Уколова сыграли вместе в сериале «Комбинация», где исполнили роли продюсера группы и одной из солисток соответственно.

Сценарий для фильма написали Василий Ровенский, Эльвира Буштец и Федор Буштец, а музыку создаст Антон Грызлов. Продюсерами выступят Василий Ровенский и Максим Рогальский. Премьера фильма «Сокровища гномов» ожидается 29 мая 2025 года. Съемки пройдут в июле в Москве и окрестностях, а затем начнется создание анимации в рамках постпродакшена.

Ранее Кологривого заподозрили в новом романе.

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