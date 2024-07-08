Беркович и Петрийчук приговорили к реальному сроку за спектакль

Второй западный окружной военный суд в Москве приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к реальному сроку в колонии по делу об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщил ТАСС.

«Суд признал виновными Беркович и Петрийчук по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима», — говорится в тексте приговора.

Заседание суда, предшествовавшее приговору, проходило четвертого июля в закрытом режиме. После прений сторон, уже в присутствии журналистов, Беркович успела показать пальцами цифру шесть.

Позже выяснилось, что прокурор Екатерина Денисова действительно запросила шесть лет колонии для каждой из фигуранток, а также призвала суд запретить театральным деятельницам в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Официально решение закрыть процесс для прессы суд принял из-за «угроз» свидетелям. При этом показания на обвиняемых были получены в том числе от секретного осведомителя, который выступал по видеосвязи под псевдонимом «Никита».

Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела в начале мая 2023 года. С самого начала процесса они отвергали предъявляемые им обвинения в оправдании терроризма.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

При этом актриса Ксения Раппопорт дала в суде показания, поддержав авторов спектакля. По ее словам, постановка, наоборот, является «терапевтической прививкой» от терроризма.

Ранее Вениамин Смехов высказался в суде о спектакле Беркович и Петрийчук.