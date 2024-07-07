Солиста группы «Моральный кодекс» выписали из больницы

Представитель организатора концертов в Светлогорске заявил, что солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписался из больницы в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что музыкант и его группа уехали из области, а несостоявшийся концерт был перенесен, его дату должны объявить в понедельник.

До этого стало известно, что врачи не обнаружили патологий у лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева.

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

По данным Telegram-канала, до начала мероприятия 64-летнему вокалисту стало плохо, у певца произошел острый приступ панкреатита. Концерт был отменен. Музыканта экстренно госпитализировали в Калининграде. После реанимации он попал в хирургию. Известно, что в больнице Мазаев пробудет несколько дней.

В ноябре 2023 года Мазаев перенес операцию по удалению опухоли. По словам музыканта, он пошел на этот шаг для того, чтобы продолжить работать в новогодние праздники. Артист проходил долгую реабилитацию.

Ранее невестка Светличной Ольга заявила, что здоровье актрисы соответствует диагнозу.