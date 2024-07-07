Бьянка поддержала Алсу на фоне развода

Певица Бьянка раскритиковала поступок предпринимателя Яна Абрамова, которого подозревают в измене певице Алсу. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Столько детей и так поступить! Ну, это просто говно», — возмутилась исполнительница.

Бьянка подчеркнула, что коллега всегда вызывала у нее хорошие эмоции, поскольку казалась ей женственной и «такой бусечкой».

Накануне стало известно, что Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества. Предположительно, звездная чета будет делить московские апартаменты в элитном жилом комплексе на Ленинградском шоссе, четырехэтажный особняк на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем и собственной мечетью, а также квартиру в Лондоне.

Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Ранее Нюша призналась, что изменилась после развода с мужем.