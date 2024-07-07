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Суханкина отказалась извиняться перед Гулькиной из-за иска

Певица Суханкина заявила, что не видит причин для извинений перед Гулькиной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Маргарита Суханкина заявила, что не станет извиняться перед Натальей Гулькиной из-за поданного против нее иска почти на 6 млн рублей. Ее слова передает «СтарХит».

«В чем, собственно, моя вина? <...> У нас с Натальей, видимо, разное понимание событий. Поэтому о каких извинениях может идти речь? Все случилось, как случилось», — заявила артистка.

Она отметила, что пошла на интервью, которое и стало причиной иска, после «выпадов» самой Гулькиной. По словам Суханкиной, в той беседе она лишь отвечала на нападки. Экс-солистка «Миража» предположила, что Гулькина судебным процессом делает себе черный пиар.

«Как известно, суд дело такое, теперь каждое заседание Наталия будет раздавать комментарии. Видимо, другого повода обратить на себя внимание у человека нет», — пояснила она.

Суханкина также заявила, что у нее нет никаких претензий к своей коллеге, поскольку она уже давно ей все простила и не держит обид.

Недавно Гулькина рассказывала, что отзовет свой иск против Суханкиной в случае публичных извинений знаменитости. Певица подчеркивала, что терпела Суханкину на протяжении семи лет. Певицы уже 13 лет не работают вместе, но коллега по «Миражу» все равно продолжает ее «кусать» публично.

2 июля стало известно, что Наталья Гулькина подала иск о защите чести и достоинства против Суханкиной на 5 920 080 рублей. Причиной стало интервью исполнительницы Алене Жигаловой, в которой она назвала Гулькину «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам, «практически детям» и проч.

Ранее Алсу подала иск против супруга о разделе совместно нажитого имущества.

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