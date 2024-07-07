Экс-солист «АукцЫона» о гардеробе Киркорова: «Сходил на блошиный рынок»

Бывший солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин на фоне идеи депутатов Госдумы о введении дресс-кода для артистов заявил, что начиная с 90-х отечественные певцы выглядели «странно». Его слова передает mk.ru.

«[Пугачева] была всегда эпатажной и, честно говоря, немножко пошловатой. Чего стоило одна ее прическа — косма рыжих волос, не всегда уложенных», — возмутился певец.

Он также раскритиковал наряды Ирины Аллегровой. По его словам, было невыносимо наблюдать за тем, как артистка постоянно выходила в кожаном топе и «драном подоле». Рогожин отметил, что более-менее прилично выглядела мужская половина эстрады, не считая Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова.

«Ощущение, что человек [Киркоров] сходил на блошиный рынок, зашел в дешевую турецкую ювелирку поддельную, и все, что у него было он сразу надел. Ну, это что-то невозможное!»— посетовал исполнитель.

Накануне депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах. В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия.

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