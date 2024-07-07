Семья Заворотнюк почтила память актрисы спустя 40 дней

Семья и близкие Анастасии Заворотнюк собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память актрисы спустя 40 дней. Об этом сообщает издание «СтарХит».

На поминки приехала мать актрисы Валентина Борисовна, дети и муж Петр Чернышев. Вдовец помогает расставлять цветы, а также поддерживает Валентину Борисовну, отмечает издание.

Рядом с могилой звезды «Моей прекрасной няни» установили черный шатер для гостей. «СтарХит» публикует видеоролик, на котором видна, проходящая панихида.

Отмечается, что Чернышев каждые выходные приезжает на могилу Заворотнюк на Троекуровском кладбище. Он периодически берет с собой младшую дочь актрисы Милу.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. У звезды остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Самой известной актерской работой Анастасии Заворотнюк стала главная роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Всего за пять лет знаменитость снялась в 173 сериях проекта. Она также принимала участие в телешоу «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры», «Две звезды».

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