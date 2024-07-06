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Звезда «Счастливы вместе» подала в суд на «обманувший» ее театр

Shot: актриса Сагалова потребовала от московского театра вернуть 100 тысяч рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова подала в суд на, по ее мнению, обманувший ее московский «Театр на Мельникова». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Сагаловой, она заключила договор с театром на аренду площадки для мероприятия ее детской студии в конце мая. С театром она рассчиталась заранее.

Во время концерта ее помощникам и мужу стал звонить бухгалтер площадки с просьбами перевести за аренду еще 100 тысяч. Мужчина перевел запрашиваемую сумму, не зная, что конечная стоимость услуг была оговорена заранее.

Теперь актриса не сомневается, что руководство театра специально выбрало такой момент, когда она находилась на сцене и не могла решать организационные вопросы. Дарья подала иск в суд и планирует привлечь руководство площадки к ответственности за мошеннические действия.

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