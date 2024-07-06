Джордж Мартин рассказал, какого героя сериала «Дом дракона» не было в его книге

Писатель и продюсер Джордж Мартин рассказал, что посмотрел первые две серии второго сезона сериала «Дом дракона» по его книгам. Об этом он написал в своем блоге.

Он похвалил сценаристов за эпизод с побитой собакой — героем, которого не было в его оригинальной книге «Танец драконов», легшей в основу сценария. Обычно, признался Мартин, ему не нравится, когда в его историю добавляют персонажей.

«Собака была великолепна. Я был готов ненавидеть Сыра, но возненавидел его еще больше, когда он пнул собаку. А позже, когда собака села у его ног, глядя вверх… это едва не разбило мне сердце. Такое крошечное существо, такая маленькая собака, но ее присутствие, те несколько мгновений, когда она была на экране, придали крысолову столько человечности. Люди — сложные существа. Безмолвное присутствие собаки напомнило нам, что даже худшие из людей, подлые и продажные, могут любить и быть любимыми», — написал Мартин.

Писатель признался, что хотел бы сам придумать эпизод с собакой, но это сделали за него.

Сыр в исполнении актера Марка Стоббарта — наемник, проникающий в первой серии второго сезона «Дома дракона» в королевский замок с жестокой миссией. Собака путается у Сыра в ногах, и он пинает ее. Сцена вызвала много вопросов у зрителей, после чего Стоббарт опубликовал фото с псом-актером и заверил, что животное на съемках не пострадало.

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