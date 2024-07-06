«Старая школа Пугачевой»: усиленной охране Орбакайте нашли объяснение

Концертный продюсер Сергей Лавров нашел объяснение тому, что певица Кристина Орбакайте усилила охрану на концерте в Израиле. Его цитирует mk.ru.

Лавров отметил, что Орбакайте наняла телохранителя по примеру своей матери — народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Он напомнил, что на концертах звезд могут происходить разного рода провокации.

«Просто раньше на это никто не обращал внимания. А сейчас заметили. Артист идет в зал, а нельзя забывать, что есть много сумасшедших, которые могут выбежать, обнять…» — говорит он.

Накануне во время выступления в израильском городе Беэр-Шева за Орбакайте следовал телохранитель. Мужчина спускался вместе с артисткой в зал к зрителям и шел за певицей между рядов.

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