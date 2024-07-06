Участника шоу «Песни на ТНТ» избил неизвестный

Неизвестный напал на артиста Пермского театра оперы и балета, участника шоу «Песни на ТНТ» Евгения Громова (выступает под псевдонимом ГрошЪ) у заведения общепита. Об этом сообщило издание «Мой город — Пермь».

Мужчина напал на артиста со спины, нанес несколько ударов и повалил его на асфальт. После побоев неизвестный швырнул велосипед и разбил колонку пострадавшего. Кроме того, злоумышленник напал на еще одного человека, спавшего у того же заведения. Инцидент попал на видео.

По словам самого Громова, он не знаком с нападавшим.

«Другого человека на видео он тоже просто так избил. Второй пострадавший на видео об этом кричит, но многие подумали, что у них конфликт. Все произошло около 5 утра», — уточнил артист.

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