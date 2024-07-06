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Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

«Первый канал»: не стало диктора советского Центрального телевидения Лихитченко

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Василий Малышев/РИА Новости

Одна из первых ведущих программы «Время» и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла. Об этом сообщил «Первый канал».

«Безупречный образ на экране — сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны. И завоевала всенародную любовь», — напомнил ведущий новостей.

Корреспондент «Первого канала» отметила, что Лихитченко еще с детства мечтала стать актрисой и пришла на кастинг телеведущей из любопытства. Однако работа на телевидении больше захватила ее. В итоге она вела программу «Время» с 1968 по 1993 год.

Телеведущей не стало в возрасте 86 лет.

Еще в сентябре 2023 года ее экстренно доставили в одну из московских клиник. Ведущая тогда почувствовала недомогание и ей потребовалась помощь врачей.

Врачи диагностировали у Лихитченко инфаркт миокарда, из-за осложнений она провела в реанимации две недели. Состояние Азы Лихитченко удалось стабилизировать. Из реанимации ее перевели в обычную палату, позже выписали.

Ранее солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

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