Сарик Андреасян объяснил необходимость переснимать киноклассику

Режиссер и продюсер Сарик Андреасян («Онегин», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Чикатило») объяснил необходимость переснимать киноклассику. Интервью Андреасяна опубликовала «Фонтанка».

По словам Андреасяна, новые версии классических фильмов делать нужно, потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают. При этом старшее поколение может продолжать смотреть уже снятые фильмы.

«Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, «Властелина колец»? Ну неужели мы слепые? Мы же должны понимать, что мир изменился», — говорит режиссер.

Андреасян уверен, что современный зритель не видел, к примеру, »Александра Невского» Сергея Эйзенштейна, но с удовольствием посмотрит переснятую историю.

5 июля Союз кинематографистов России со ссылкой на идею Министерства просвещения рассказал о рекомендациях о съемке ремейков на 30 советских классических фильмов, а также экранизаций по 15 произведениям литературной классики. В Минкульте позже объяснили, что речь только о рекомендованных к просмотру фильмах и литературных первоисточниках, по которым можно снять новые картины.

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