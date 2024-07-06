В семье Талькова рассказали о конфликте певца с Пугачевой

Крестная сестра певца Игоря Талькова (1956-1991) Ксения Бойко рассказала, что у ее брата был конфликт с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Родственницу музыканта цитирует NEWS.ru.

По словам Бойко, брату нравилась Пугачева — однажды во время службы в армии он стоял в оцеплении во время ее концерта, пробрался ближе и попросил автограф.

«Она дала. Он ей сказал: «Вы еще обо мне услышите!» «Посмотрим!» — рассмеялась Алла», — рассказывает женщина.

Уже ставшего популярным артиста Пугачева позвала в свой Театр песни на работу, с театром Тальков однажды отправился на гастроли в Свердловск. Он вышел на сцену следом за звездой.

«Успех был невероятным, публика его чуть ли не на руках несла! Получается, что он как бы затмил саму Примадонну», — делится Бойко.

Это, по ее словам, рассердило певицу, которая якобы боялась конкуренции с молодым певцом.

«Ему заявила: «Не знала, что ты пользуешься такой популярностью... И вот что, поезжай домой. Конкуренты мне тут не нужны». Он уехал. И написал песню «Звезда», посвященную Пугачевой», — говорит женщина.

По мнению родственницы, Тальков бы не удивился позиции Пугачевой относительно СВО, потому что понял «суть» артистки еще в 1990 году.

Накануне шоумен Стас Садальский рассказал, что писательница и целительница Джуна предсказала Игорю Талькову последнее выступление.

«Она же предупреждала его о беде буквально накануне рокового концерта в Питере. Просила: «не ходи туда, это твое последнее выступление», — вспомнил актер.

Ранее Александр Гудков объяснил отмену показа шоу его студии в кинотеатрах.