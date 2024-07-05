Семенович рассказала, как живет жена ее избранника в Германии

Певица Анна Семенович рассказала, что ее избранник Денис уладил конфликт со своей супругой Мариной, с которой на данный момент находится в бракоразводном процессе. Об этом сообщает VOICE.

«Говорить о том, что она в чем-то нуждается или что Денис не платит ей и сыну деньги — мягко говоря некорректно. Я рада, что на данном этапе диалог между Денисом и Мариной есть, и конфликт локализован», — заявила телеведущая.

Семенович поделилась также, что ее возлюбленный полностью обеспечивает не только ребенка, но и саму супругу. Женщина, по словам певицы, живет в Германии в загородном доме за €5 млн. Она ездит на дорогой машине за €120 тыс.

До этого Семенович признавалась, что была шокирована обвинениями Марины в том, что супруг якобы бил ее. Телеведущая уверила, что это неправда.

Семенович также рассказала, почему мужчина до сих пор не развелся с супругой. Она уточнила, что в Германии длительный бракоразводный процесс. Изначально супругам дается бумага на год для раздельного проживания, чтобы за это время супруги смогли «хорошенько взвесить». После этого, в течение 6-12 месяцев, происходит развод.

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