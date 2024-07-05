Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семенович рассказала, как живет жена ее избранника в Германии

Певица Анна Семенович заявила, что ее избранник уладил конфликт с женой

close
100%
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала, что ее избранник Денис уладил конфликт со своей супругой Мариной, с которой на данный момент находится в бракоразводном процессе. Об этом сообщает VOICE.

«Говорить о том, что она в чем-то нуждается или что Денис не платит ей и сыну деньги — мягко говоря некорректно. Я рада, что на данном этапе диалог между Денисом и Мариной есть, и конфликт локализован», — заявила телеведущая.

Семенович поделилась также, что ее возлюбленный полностью обеспечивает не только ребенка, но и саму супругу. Женщина, по словам певицы, живет в Германии в загородном доме за €5 млн. Она ездит на дорогой машине за €120 тыс.

До этого Семенович признавалась, что была шокирована обвинениями Марины в том, что супруг якобы бил ее. Телеведущая уверила, что это неправда.

Семенович также рассказала, почему мужчина до сих пор не развелся с супругой. Она уточнила, что в Германии длительный бракоразводный процесс. Изначально супругам дается бумага на год для раздельного проживания, чтобы за это время супруги смогли «хорошенько взвесить». После этого, в течение 6-12 месяцев, происходит развод.

Ранее невеста Лепса Аврора Киба заявила, что не считает себя новой интрижкой певца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами