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Продюсер рассказал, каких артистов могут заблокировать на YouTube

Продюсер Дворцов заявил, что канал «Любэ» под угрозой блокировки на YouTube

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А. Рыбаковский/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что видеохостинг YouTube может заблокировать всех российских артистов, которые поддерживают СВО. Его слова передает NEWS.ru.

«Это Расторгуев и «Любэ», Денис Майданов, Валерия. <...> Не исключаю, что это могут быть Ани Лорак, Наташа Королева, Таисия Повалий — артисты украинского происхождения», — заявил эксперт.

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

До этого той же участи подвергся канал Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. К моменту блокировки на канале Дронова было почти три миллиона подписчиков.

В конце июня на YouTube также были удалены каналы иностранцев, которые рассказывают о России в положительном ключе. Среди них канал Sasha Meets Russia Саши Йост, Fiorella in Moscow Фиореллы Изабель и многие другие.

Недавно Таисия Повалий вспомнила, что убежала из Киева в Донецк из-за гонений. Она также назвала СВО «спасением для таких людей, как она».

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