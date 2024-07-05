Игорь Христенко раскрыл причину ухода из «Кривого зеркала»

Актер Игорь Христенко признался, что его уволили из передачи Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Об этом юморист рассказал в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Мне сказали: «Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем», — пояснил артист.

Христенко отметил, что не держит обиду на Петросяна, поэтому сейчас комики поддерживают общение. Юморист подчеркнул, что его убрали из «Кривого зеркала» просто потому, что он стал «не нужен» передаче. По словам Христенко, у каждого актера, проекта и театра есть свое время жизни.

Телепередача «Кривое зеркало» выходила на «Первом канале» и «Россия-1» с 2002 по 2013 год. В 2023 году комик Александр Морозов рассказывал, что шоу закрылось, поскольку постепенно все артисты начали расходиться, развивая свои сольные карьеры.

Игорь Христенко — известный юморист, который, помимо работы в «Кривом зеркале», также озвучивал двенадцать персонажей в сатирическом проекте «Куклы» на НТВ и снимался в передаче «Это смешно» на канале «Россия-1».

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