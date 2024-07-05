Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игорь Христенко раскрыл причину ухода из «Кривого зеркала»

Юморист Христенко вспомнил, что его назвали бездарностью на шоу Петросяна

close
100%
Смотрим

Актер Игорь Христенко признался, что его уволили из передачи Евгения Петросяна «Кривое зеркало». Об этом юморист рассказал в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Мне сказали: «Игорь, ты бездарный, мы тебя выгоняем», — пояснил артист.

Христенко отметил, что не держит обиду на Петросяна, поэтому сейчас комики поддерживают общение. Юморист подчеркнул, что его убрали из «Кривого зеркала» просто потому, что он стал «не нужен» передаче. По словам Христенко, у каждого актера, проекта и театра есть свое время жизни.

Телепередача «Кривое зеркало» выходила на «Первом канале» и «Россия-1» с 2002 по 2013 год. В 2023 году комик Александр Морозов рассказывал, что шоу закрылось, поскольку постепенно все артисты начали расходиться, развивая свои сольные карьеры.

Игорь Христенко — известный юморист, который, помимо работы в «Кривом зеркале», также озвучивал двенадцать персонажей в сатирическом проекте «Куклы» на НТВ и снимался в передаче «Это смешно» на канале «Россия-1».

Ранее от кавээнщиков потребовали извинений за шутку про разрез глаз у башкир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами