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Барецкий объяснил переезд Пугачевой: «Галкин просто боится»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Пугачева наняла охрану из-за Галкина

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Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева наняла охрану ради безопасности своего мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Его слова передает издание NEWS.ru.

«Скорее всего, Галкин просто боится и все. За границей его не очень-то и любят, насколько я знаю», — пояснил Барецкий.

При этом шоумен отметил, что «потаенных замыслов» против семьи Пугачевой за рубежом нет. Барецкий не исключил, что артистка решилась нанять охрану из-за его слов о планах на совместную жизнь с ней.

«Видимо, боится кого-то после моих слов о том, что мы с ней будем вместе», — подчеркнул шоумен.

Недавно стало известно, что Пугачева уедет с Кипра в охраняемую квартиру в Юрмале. С ней должны быть дети — 10-летние двойняшки Елизавета и Гарри. О том, поедет ли следом за Пугачевой Галкин, неизвестно.

В Латвии с 26 по 28 июля пройдет фестиваль певицы Лаймы Вайкуле, на который приглашена Алла Пугачева. Появился слух, что артистка споет на мероприятии. Однако сообщалось, что на трехдневном фестивале занято около 30% концертного зала.

Ранее невеста Лепса Аврора Киба заявила, что не считает себя новой интрижкой певца.

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