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Умерла скрипачка Лиана Исакадзе

Родственники сообщили о смерти скрипачки и народной артистки СССР Лианы Исакадзе

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Олег Макаров/РИА Новости

Грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на членов ее семьи.

Причины смерти артистки не уточняются.

Исакадзе родилась 2 августа 1946 года в Тбилиси. Она выступала на сцене с раннего детства, а в 10 лет уже дала свой первый сольный концерт. В 1968 году девушка окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. Позднее Исакадзе стала солисткой Московской филармонии, а после возвращения в Грузию являлась художественным руководителем Грузинского камерного оркестра в течение 14 лет. С 1964 по 1981 год ее инструментом была скрипка Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов. С 1990-х годов артистка преимущественно проживала в Европе.

В 1971 году Лиана Исакадзе была награждена «Знаком Почета», а в 1988 году удостоилась звания народной артистки СССР. Кроме того, она была награждена грузинскими орденами Чести в 1998 и 2002 годах. Скрипачка также получила Государственную премию Грузинской ССР им. Закария Палиашвили в 1979 году и Государственную премию Грузинской ССР им. Шота Руставели в 1983 году.

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