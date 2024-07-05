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Меган Маркл впервые за долгое время появится на экране в развлекательном шоу

Меган Маркл снялась в кулинарном шоу для Netflix

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Evan Agostini/Invision/AP

Герцогиня Сассекская завершила съемки своего кулинарного шоу для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Daily Beast.

«Все прошло хорошо, и все готово», — заявил источник в Голливуде.

Консультант по связям с общественностью Марк Борковски добавил, что предстоящий сериал «может стать перезапуском чего-то нового и интересного» для Маркл.

42-летняя актриса и ее муж, британский принц Гарри подписали соглашение с Netflix в 2020 году, его срок действия истекает в конце 2025 года. Известно, что шоу будет посвящено не только кулинарии, но также домоводству и садоводству, как и закрывшийся блог Меган Маркл под названием Tig.

Звезда «Форс-мажоров» появится на экране в развлекательном шоу впервые за долгое время. В 2022 году на Netflix вышел документальный фильм «Гарри и Меган», в котором подробно описана история отношений знаменитой пары и названы причины их разлада с британской королевской семьей.

Принц Гарри также выпустил на Netflix свой собственный сериал «Сердце непокоренного» о подготовке группы участников к Играм непокоренных 2022 года — спортивному мероприятию, которое Гарри основал для раненых военнослужащих.

Весной 2024 года стало известно, что Меган Маркл планирует перезапустить свою карьеру в Голливуде.

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