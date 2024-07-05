«Была национальным лидером»: Пригожин напомнил о былом авторитете Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил о былом авторитете шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и его супруги — народной артистки СССР Аллы Пугачевой, — в интервью Александру Добровинскому на YouTube.

По словам Пригожина, до отъезда из России пара пользовалась всеми благами — например, Галкин был вхож в кабинеты министров.

«К Алле Борисовне приходили все на поклон. К ней ходили политики высшего ранга. Она была национальным лидером, если говорить объективно», — сказал он.

Продюсер уверен, что, останься Пугачева в России, артистку никто бы «не тронул», даже если бы у нее было альтернативное мнение.

Пригожин отметил, что в трудные времена артисты должны быть со своим народом и страной.

«И выяснять отношения где-то в кабинете, отстаивать интересы своей сферы, иметь возможность вести переговоры… В конце концов, Алла могла быть переговорщиком», — заявил он.

Накануне стало известно, что проживающая на Кипре Пугачева перебралась на лето в Латвию.

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