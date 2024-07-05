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Кушанашвили заступился за Кудрявцеву, которую обвинили в безразличии

Шоумен Кушанашвили: Кудрявцева заслужила право делать все, что она хочет

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили заступился в Telegram-канале за близкую подругу, телеведущую Леру Кудрявцеву.

По словам Кушанашвили, некоторые пользователи сети обвиняют Кудрявцеву в безразличии — что якобы она «не посвятила ни слова» человеку, которого называла другом.

«Вы искренне считаете, что я должен отслеживать такие вещи?!» — возмутился шоумен.

Как заявил Кушанашвили, Кудрявцева давно заслужила право делать все, что она хочет.

«Она – часть моей жизни, и этого не изменить», — отметил телеведущий.

Кушанашвили уточнил, что Кудрявцева имеет право считать его кем угодно. По словам шоумена, сейчас ему главное — «выжить». Он попросил людей относиться добрее к себе и другим.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

5 июля стало известно, что Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

Ранее госпитализированный Кушанашвили пожалел, что не следил за своим здоровьем.

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