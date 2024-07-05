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Адвокат Моргенштерна ответил, грозит ли певцу уголовное дело из-за паспорта Израиля

Адвокат Жорин заявил, что против Моргенштерна не заведут дело из-за паспорта Израиля

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morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Сергей Жорин назвал в беседе с порталом «Страсти» крайне маловероятным возбуждение уголовного или административного дела из-за наличия израильского паспорта.

Жорин отметил, что ему ничего неизвестно о слухах о заведении уголовного дела на Моргенштерна. Однако он уверен, что артисту оно не грозит.

«В соответствии с законом, человек, получивший гражданство другой страны или вид на жительство, должен в определенный срок уведомить российские власти. Начало истечения этого срока наступает с того момента, когда гражданин въезжает в РФ», — отметил Жорин.

По словам Жорина, Моргенштерн еще не въезжал на территорию России с момента получения паспорта Израиля. Поэтому, как уточнил адвокат, срок, за который певец должен уведомить надлежащие органы, еще не начался.

5 июля Telegram-канал Shot сообщил, что Моргенштерну грозит уголовное дело из-за израильского паспорта.

По данным издания, дело против артиста могут завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

Ранее Канье Уэст отказался платить своему адвокату.

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