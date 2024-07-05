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«Это не оземпик»: Гвинет Пэлтроу пришлось мыть грязный унитаз за другом Даши Жуковой

Daily Mail: журналист Бласберг заставил актрису Пэлтроу мыть за ним унитаз

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Jack Plunkett/AP

В доме 51-летней актрисы Гвинет Пэлтроу произошел пикантный инцидент с участием звездного журналиста и друга знаменитостей Дерека Бласберга. Об этом сообщает Daily Mail.

Утверждается, что у Бласберга случилось расстройство кишечника, и Пэлтроу пришлось мыть грязный унитаз после сбежавшего гостя. Очевидцы рассказывали, что гость списывал свое состояние на эффект от приема оземпика — препарата для лечения диабета, с помощью которого многие знаменитости худеют.

«Это не оземпик, он всем так сказал. Шокирует, как много людей знают эту историю и как долго ему удавалось скрыть ее от прессы… Вероятно, благодаря своей лучшей подруге, чья мама только что вышла замуж за Руперта Мердока», — сказал источник, имея в виду дизайнера и предпринимательницу Дашу Жукову.

Известно, что Бласберг не раз гостил в доме Пэлтроу.

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