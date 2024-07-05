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Выступавший в шубе и трусах Шура поддержал идею дресс-кода для артистов

Певец Шура одобрил идею дресс-кода для артистов

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ТНТ

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев), некогда выступавший на сцене в шубе и трусах, высказался об идее дресс-кода для артистов. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«На сцене мы одни, есть сценический имидж, а есть вот этот «гулящий дома». Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо», — сказал он.

При этом, отметил Медведев, на улицу он в таком образе не выходил.

«Кто же Филиппу запретит выйти, в чем он хочет? Только он сам себе. А я уже в стрингах не хожу», – прокомментировал Шура.

Саму идею дресс-кода для артистов, в случае если соответствующий закон примут, он поддержал.

Накануне депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах.

В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия. Ведомство понимает, что некоторые наряды музыкантов способны вызвать отклик у неравнодушных граждан.

Ранее Юрий Назаров оценил идею дресс-кода для артистов.

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