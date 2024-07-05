Канье Уэст отказался платить своему адвокату

Адвокат, представляющий интересы американского рэпера Канье Уэста в деле о драке с продавцом автографов, отказался работать на артиста. Об этом пишет Page Six.

Как указано в ходатайстве адвоката Брайана Брумфилда, рэпер с 21 июня отказывается платить ему и даже разговаривать с ним.

Слушание по ходатайству Брумфилда назначено на 29 июля.

В иске поданном 10 января продавцом автографов Джастином Поплавски и его женой Тиффани Маршалл, Йе обвиняется в нападении и нанесении побоев и умышленном причинении морального ущерба Поплавски. Маршалл также утверждает в иске, что она понесла материальный ущерб.

Накануне имя Уэста было упомянуто в другом иске, поданном бывшим сотрудником компании рэпера Yeezy. Автор иска утверждает, что новая жена рэпера, Бьянка Цензори, отправляла сотрудникам непристойные материалы, а во время работы царила жестокая и подавляющая атмосфера.

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