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Меладзе сделал пожертвование на лечение Отара Кушанашвили

Shot: певец Валерий Меладзе внес вклад в лечение Отара Кушанашвили

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«КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»' class="item-image" >
Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили переведут в московский НМИЦ онкологии им. Блохина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, лечение Кушанашвили будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди. Племянница шоумена Луиза подтвердила эту информацию и поблагодарила звезд, участвовавших в сборе средств на лечение. Свои пожертвования сделали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Табриз Шахиди и Николай Басков. Последний не только помог с деньгами, но и нашел врача.

Как отмечает Shot, на данный момент медики с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови шоумена, чтобы подготовить его к операции по онкологии. Процедура займет около 20 дней.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Кушанашвили заявил, что переживает бесконечный день битвы за выживание.

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