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В правительстве Калининградской области сообщили о состоянии Мазаева

«КЛОПС»: у музыканта Сергея Мазаева не нашли патологий

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Врачи не обнаружили патологий у лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Об этом изданию «КЛОПС» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Состояние Мазаева оценивается как стабильное.

«Угрозы жизни нет, основные патологии исключены, всю ночь артист спал хорошо», — отметили в пресс-службе правительства.

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

По данным Telegram-канала, до начала мероприятия 64-летнему вокалисту стало плохо, у певца произошел острый приступ панкреатита. Концерт был отменен. Музыканта экстренно госпитализировали в Калининграде. После реанимации он попал в хирургию. Известно, что в больнице Мазаев пробудет несколько дней.

В ноябре 2023 года Мазаев перенес операцию по удалению опухоли. По словам музыканта, он пошел на этот шаг для того, чтобы продолжить работать в новогодние праздники. Артист проходил долгую реабилитацию.

Ранее невестка Светличной Ольга заявила, что здоровье актрисы соответствует диагнозу.

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