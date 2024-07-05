Екатерина Волкова о продаже ношеных трусов: «Отличный бизнес»

Актриса Екатерина Волкова призналась в беседе с mk.ru, что некоторые поклонники хотят выкупить у нее ношеное нижнее белье.

Волкова призналась, что периодически мужчины просят приобрести ее трусы. Артистка отметила, что не занималась продажей своего нижнего белья, однако видит в этом перспективу.

«Я моим помощницам сказала: «Девчонки, отличный бизнес! Никто же не идентифицирует, чьи это трусики. Покупаем за 500 рублей, продаем за 500 долларов». Но пока не наладила этот бизнес», — рассказала актриса.

Известно, что певица Наталья Штурм продает свое нижнее белье в интернете. По словам артистки, цена ее товара варьируется от степени поношенности, но средний ценник белья составляет €400 за штуку. Певица отмечала, что покупатели предлагают очень большие суммы за трусы, которые она очень долго носила.

Штурм уточняла, что не только она занимается продажей использованного нижнего белья. Она назвала такую тенденцию «мировым трендом». В пример она привела Японию, где, по словам звезды, на улицах стоят автоматы с ношеными женскими трусами. Она сравнила такой бизнес с продажей автографов, CD-дисков или афиш.

Ранее Наталья Штурм назвала красные трусы своим успехом у мужчин.