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Айза рассказала о переживаниях Гуфа из-за проблем с сердцем сына

Блогерша Айза: Гуф сильно испугался из-за проблем с сердцем сына

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Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, что врачи обнаружили у ее старшего сына Сэма проблемы с сердцем. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Айза уточнила, что сейчас с Сэмом все нормально. Однако, по ее словам, за здоровье сына очень переживал отец ребенка — рэпер Алексей Долматов (Гуф).

«Сейчас, конечно, все нормально. Его ничего не беспокоит, но нужно быть аккуратнее. Леша очень сильно испугался», — поделилась блогерша.

Сэм родился в 2010 году в союзе Айзы с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Пара состояла в браке с 2008 по 2013 год. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

В мае Айза призналась, что ждет окончания суда о взыскании алиментов с Долматова. Блогерша назвала мерзкой ситуацию с судебными разбирательствами. Она отметила, что пять раз хотела забрать иск против Гуфа, однако окружение было против. Блогерша заявила о намерении добиться алиментов от бывшего супруга.

Ранее Айза раскрыла, какой Егор Крид в постели.

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