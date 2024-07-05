Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова опасным партнером

Юлия Пересильд в начале июля посетила 37-ю церемонию вручения кинопремии «Ника», где предстала в образе Мэрилин Монро. В беседе с журналистами актриса описала своего коллегу Владимира Машкова как опасного партнера, сообщает ОТР.

Она также заявила, что артист вызывает у нее восторг. С Владимиром Машковым Пересильд недавно снималась в фильме «Вызов».

Актриса также поделилась воспоминаниями о совместной работе с ним на съемочной площадке фильма «Край», выразив восхищение его профессионализмом и способностью к импровизации.

Пересильд отметила, что ценит возможность работы с такими партнерами, которые способны создать крутую энергию на съемочной площадке. Звезда также отметила, что считает себя сама таким же партнером и упомянула других коллег — Викторию Толстоганову и Елену Лядову в этой категории.

Юлия Пересильд была удостоена премии «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Вызов».

Помимо этого, актриса призналась в беседе с «Пятым каналом», что чувствует свою уникальность после полета в космос.

Ранее Юлия Пересильд назвала секрет воспитания дочерей.